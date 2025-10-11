Fim de semana será de céu nublado e pancadas de chuva em Franca

O sábado, 11, começou nublado em Franca, com temperatura em torno de 18°C. Segundo o Climatempo, a próxima semana será de transição, com dias de tempo instável seguidos pelo retorno do calor, especialmente a partir da segunda metade da semana.
A previsão indica que a chuva ainda pode aparecer no fim deste sábado, principalmente entre a tarde e a noite, mas de forma isolada e passageira. As máximas devem girar em torno de 24°C a 26°C, mantendo o clima ameno.
No domingo, 12, o sol volta a ganhar espaço. Apesar disso, ainda haverá presença de muitas nuvens, a temperatura deve subir rapidamente, chegando aos 29 °C à tarde. O calor volta a ser mais sentido, e a possibilidade é de chuva passageira.
A instabilidade, no entanto, deve retornar na segunda-feira, 13, quando o céu ficará mais fechado e há chance de pancadas de chuva ao longo do dia. As temperaturas seguem em torno de 19°C e 28°C. Já na terça-feira, 14, o cenário deve ser de sol intercalado com pancadas rápidas de chuva, com máximas chegando a 27°C.
A partir de quarta-feira, 15, a previsão aponta para o retorno definitivo do calor. O sol deve predominar e as temperaturas sobem, podendo alcançar 30°C. O mesmo cenário se repete na quinta-feira, 16, com tempo firme e muitas nuvens. Na sexta-feira, 17, os termômetros podem marcar até 29°C.
