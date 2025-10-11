Fim de semana será de céu nublado e pancadas de chuva em Franca

O sábado, 11, começou nublado em Franca, com temperatura em torno de 18°C. Segundo o Climatempo, a próxima semana será de transição, com dias de tempo instável seguidos pelo retorno do calor, especialmente a partir da segunda metade da semana.

A previsão indica que a chuva ainda pode aparecer no fim deste sábado, principalmente entre a tarde e a noite, mas de forma isolada e passageira. As máximas devem girar em torno de 24°C a 26°C, mantendo o clima ameno.

No domingo, 12, o sol volta a ganhar espaço. Apesar disso, ainda haverá presença de muitas nuvens, a temperatura deve subir rapidamente, chegando aos 29 °C à tarde. O calor volta a ser mais sentido, e a possibilidade é de chuva passageira.