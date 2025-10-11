'Apontaram a arma para a minha cabeça', diz comerciante de Franca

O que era para ser apenas o encerramento de mais um dia de trabalho terminou em desespero, gritos e violência na noite de quinta-feira, 9, em Franca. A proprietária da Casa da Esfiha, Juliana Marins, e uma funcionária foram vítimas de um assalto brutal por dois homens armados que chegaram ao local fingindo ser clientes.

A ação aconteceu por volta das 23h30. A comerciante, exausta após uma noite movimentada de trabalho, e sua colaboradora estavam limpando e organizando a cozinha para fechar as portas. A grade e o vidro já estavam encostados, mas, na correria, a porta principal ficou destrancada. Foi nesse momento que os dois criminosos se aproveitaram.

“Eles chegaram mansos, educados, falando: ‘oi, moça, boa noite’, perguntando se ainda dava tempo de pedir alguma coisa. Eu achei que eram clientes de verdade”, relatou Juliana Marins ao portal GCN/Sampi, ainda abalada. Um deles falava com naturalidade, enquanto o outro permanecia em silêncio, apenas observando.