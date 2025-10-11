Veja o obituário deste sábado em Franca

Veja o obituário deste sábado, 11, em Franca:
Nome: Maria da Graça de Paula Silva
- Idade: Não informada
- Local do velório: Memorial Nova Franca
- Funerária: Nova Franca
- Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
- Horário previsto do sepultamento: 13h30
Nome: Vera Cruz Maritan
- Idade: Não informada
- Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
- Funerária: Nova Franca
- Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Angélica Aparecida Costa
- Idade: 44 anos
- Local do velório: Velorio Santo Agostinho, sala 1
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: João Cruz
- Idade: 90 anos
- Local do velório: Velorio São Vicente, sala 9
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
- Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Attila Coelho de Macedo
- Idade: 72 anos
- Local do velório: Velorio São Vicente, sala 10
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
- Horário previsto do sepultamento: 14h
