LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério da Saudade, no Centro de Franca
Cemitério da Saudade, no Centro de Franca

Veja o obituário deste sábado, 11, em Franca:

Nome: Maria da Graça de Paula Silva

  • Idade: Não informada
  • Local do velório: Memorial Nova Franca
  • Funerária: Nova Franca
  • Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
  • Horário previsto do sepultamento: 13h30

Nome: Vera Cruz Maritan 

  • Idade: Não informada
  • Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
  • Funerária: Nova Franca
  • Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
  • Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Angélica Aparecida Costa

  • Idade: 44 anos
  • Local do velório: Velorio Santo Agostinho, sala 1
  • Funerária: Francana
  • Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
  • Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: João Cruz

  • Idade: 90 anos
  • Local do velório: Velorio São Vicente, sala 9
  • Funerária: Francana
  • Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
  • Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Attila Coelho de Macedo

  • Idade: 72 anos
  • Local do velório: Velorio São Vicente, sala 10
  • Funerária: Francana
  • Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
  • Horário previsto do sepultamento: 14h

