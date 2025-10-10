Sesi Franca vence o Mogi e conquista o 17º título Paulista

O Sesi Franca Basquete venceu o Mogi das Cruzes por 97 a 68 na noite desta sexta-feira, 10, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pelo terceiro jogo do playoff final, conquistando o título do Campeonato Paulista de 2025. A série melhor de cinco partidas terminou 3 a 0 para Franca.
O clube francano chegou ao bicampeonato seguido da competição e ao 17º título estadual em sua história, abrindo boa vantagem sobre o segundo maior vencedor do campeonato, que é o Corinthians, com 14 títulos.
As duas equipes apresentaram bom aproveitamento ofensivo no começo da partida. Depois de um equilíbrio no placar, David Jackson fechou o primeiro quarto com uma bola de três pontos e o Franca terminou na frente: 29 a 25.
Franca brecou o ataque do time visitante e, apesar de não pontuar bem, abriu até 12 pontos de diferença no decorrer do segundo quarto. O time da casa venceu o período por 14 a 8, indo para os vestiários vencendo por 43 a 33 no placar geral.
A equipe de Helinho Garcia ditou o ritmo no terceiro período, abrindo até 26 pontos de diferença sobre o time de Fernando Penna. Franca venceu o quarto por 24 a 15, totalizando 67 a 48.
Com o apoio de 2.896 torcedores no ginásio, Franca abriu quase 30 pontos de vantagem sobre o time mogiano e garantiu a vitória. O último quarto ficou 30 a 20.
O destaque do Franca na pontuação foram Lucas Dias com 25 pontos, Bennett 17, David Jackson 17, e Georginho com 14. O maior pontuador do Mogi foi Raffa Mencarini com 19 pontos.
