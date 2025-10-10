Homem é detido após ameaçar de morte o prefeito de Pedregulho

A Polícia Civil, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, identificou e prendeu, nesta sexta-feira, 10, um homem de 22 anos acusado de enviar mensagens com ameaças de morte ao prefeito de Pedregulho, Caca Advogado (PSDB).
De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram logo pela manhã, após o prefeito procurar o delegado seccional de Franca e relatar que vinha recebendo mensagens com graves ameaças de morte enviadas a setores administrativos da prefeitura.
Diante da situação, o prefeito chegou, inclusive, a solicitar um colete balístico para sua própria segurança.
Os investigadores do Setor de Homicídios e de Crimes Cibernéticos da DIG, sob a coordenação do delegado Márcio Murari, deslocaram-se até Pedregulho e iniciaram os trabalhos de identificação do suspeito.
No início da tarde, a equipe conseguiu identificar o autor das mensagens — um jovem de 22 anos, morador da cidade.
O suspeito foi localizado, conduzido à Delegacia de Polícia local e confessou ser o responsável pelos e-mails enviados ao prefeito.
Segundo informou à Polícia Civil, ele sofre de problemas psiquiátricos e não apresentou um motivo concreto para as ameaças. Nenhuma arma foi localizada na casa do homem.
Após o interrogatório, foram adotadas todas as medidas cabíveis de polícia judiciária. O homem foi ouvido e responderá pelas ameaças em liberdade.
