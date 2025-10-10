Homem é detido após ameaçar de morte o prefeito de Pedregulho

A Polícia Civil, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, identificou e prendeu, nesta sexta-feira, 10, um homem de 22 anos acusado de enviar mensagens com ameaças de morte ao prefeito de Pedregulho, Caca Advogado (PSDB).

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram logo pela manhã, após o prefeito procurar o delegado seccional de Franca e relatar que vinha recebendo mensagens com graves ameaças de morte enviadas a setores administrativos da prefeitura.

Diante da situação, o prefeito chegou, inclusive, a solicitar um colete balístico para sua própria segurança.