Mulher fica ferida após carro cortar sua frente em Franca

Uma motociclista ficou ferida na tarde desta sexta-feira, 10, após ser atingida por um carro na avenida Ismael Alonso y Alonso, no Jardim Piratininga, em Franca.
A motociclista seguia na avenida quando teve a frente da moto cortada por um carro que acessava a avenida Vereador José Granzote.
Com o impacto, a motociclista foi arremessada e, segundo testemunhas, chegou a dar uma pirueta no ar antes de cair.
A motorista que causou o acidente parou e prestou todo o socorro à vítima. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado.
O trânsito no local ficou um pouco lento por conta da vítima que estava deitada.
