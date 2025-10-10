10 de outubro de 2025
Mulher fica ferida após carro cortar sua frente em Franca

Sampi/Franca
Vítima caída na avenida; carro e moto envolvidos em acidente
Vítima caída na avenida; carro e moto envolvidos em acidente

Uma motociclista ficou ferida na tarde desta sexta-feira, 10, após ser atingida por um carro na avenida Ismael Alonso y Alonso, no Jardim Piratininga, em Franca.

A motociclista seguia na avenida quando teve a frente da moto cortada por um carro que acessava a avenida Vereador José Granzote.

Com o impacto, a motociclista foi arremessada e, segundo testemunhas, chegou a dar uma pirueta no ar antes de cair.

A motorista que causou o acidente parou e prestou todo o socorro à vítima. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado.

O trânsito no local ficou um pouco lento por conta da vítima que estava deitada.

