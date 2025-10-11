11 de outubro de 2025
APAE DE PATROCÍNIO

Ritmos do Bem une música e solidariedade em Franca neste domingo

Cantor Peluk, atração do evento solidário Ritmos do Bem
Acontece neste domingo, 12, em Franca, o evento solidário Ritmos do Bem, que tem como objetivo arrecadar fundos para o Apae Day, promovido pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Patrocínio Paulista. A iniciativa une música, solidariedade e inclusão.

A programação será no Barracão Skate Club Bar, a partir das 19h. O destaque da noite é o cantor Peluk, que promete um show misturando brasilidades, samba e rock.

O evento busca fortalecer as ações da Apae nas áreas de educação especial, saúde e assistência social, celebrando a diversidade e a inclusão.

Os ingressos podem ser adquiridos clicando aqui.

