Ritmos do Bem une música e solidariedade em Franca neste domingo

Acontece neste domingo, 12, em Franca, o evento solidário Ritmos do Bem, que tem como objetivo arrecadar fundos para o Apae Day, promovido pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Patrocínio Paulista. A iniciativa une música, solidariedade e inclusão.

A programação será no Barracão Skate Club Bar, a partir das 19h. O destaque da noite é o cantor Peluk, que promete um show misturando brasilidades, samba e rock.

O evento busca fortalecer as ações da Apae nas áreas de educação especial, saúde e assistência social, celebrando a diversidade e a inclusão.