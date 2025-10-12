Davi Miguel: dias de dor, preocupação e cirurgia em São Paulo

Davi Miguel, de 11 anos, morador da região Norte de Franca, teve uma semana difícil que gerou preocupação na família. Conhecido em toda a cidade por sua história de luta pela vida, o garoto se recupera de uma cirurgia em pleno Dia das Crianças, celebrado neste domingo, 12.
Davi está internado no Hospital Menino Jesus, em São Paulo. Inicialmente, ele foi levado à unidade de saúde com febre para tratar uma infecção em 1º de outubro. Com um quadro preocupante de infecção por conta de um cateter, o garoto precisou passar por uma cirurgia na quinta-feira, 9.
Após quase duas horas no centro cirúrgico, Davi recebeu um cateter provisório e foi encaminhado ao quarto. No entanto, algumas horas depois, o alívio dos pais por ver que o procedimento havia ocorrido bem deu lugar à preocupação: o menino sentia fortes dores e chorava sem parar.
O menino foi levado novamente à mesa de cirurgia para corrigir o posicionamento e a vazão do cateter. “Muito difícil, viu, principalmente para a mãe dele, que ficou na porta do Centro Cirúrgico rezando para tudo dar certo”, disse o pai de Davi, Jesimar Gama.
Após a cirurgia, o hospital entregou um certificado em homenagem à força do menino, que luta pela vida desde o nascimento por causa de uma doença rara. No documento, está escrito: “Força e coragem do super-herói Davi Miguel Silva Gama” — palavras que agora ficam expostas na cabeceira de sua cama no hospital.
O pequeno "herói" ficará um período internado em observação e depois passará por nova cirurgia para implantação de um cateter definitivo. “Foi retirado o cateter infectado, foi implantado um provisório, está tomando a medicação. Agora é esperar”, informou Jesimar.
Os pais de Davi, Jesimar Gama e Dinea, relataram uma semana de muita preocupação com o filho, que sofre desde o nascimento com uma doença no intestino que impede a absorção dos nutrientes pelo organismo. "Essa semana foi bastante preocupante, porque ele não tem veias, só tem uma veia que possibilita a implantação de cateter. A gente fica com o coração na mão”, disse Jesimar, que viajou nesta sexta-feira, 10, para ficar com o filho no hospital neste fim de semana para que sua mulher possa descansar um pouco.
“Foi muito tenso. Ele precisou ir para o Centro Cirúrgico duas vezes, tomando duas anestesias gerais. Agora é aguardar e depois ele terá que passar pela terceira cirurgia. Realmente é preocupante”, contou emocionado o pai do garotinho, encontrando forças para agradecer as mensagens de carinho recebidas das pessoas e amigos.
História
Davi foi diagnosticado logo após o nascimento com a doença da inclusão das microvilosidades intestinais, conhecida como diarreia intratável. A doença rara impede a absorção dos nutrientes pelo organismo, e a única forma de nutrir o menino é pelo sistema venoso, por meio da alimentação parenteral, com o uso de cateter.
A história de Davi mobilizou uma das maiores campanhas na cidade em busca de recursos para um transplante de intestino nos Estados Unidos. Após permanecer em Miami por mais de três anos, ele retornou ao Brasil em 2019 sem realizar a cirurgia, procedimento descartado pela equipe médica devido à perda dos acessos venosos e à falta de perspectiva quanto à recuperação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.