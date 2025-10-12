Davi Miguel: dias de dor, preocupação e cirurgia em São Paulo

Davi Miguel, de 11 anos, morador da região Norte de Franca, teve uma semana difícil que gerou preocupação na família. Conhecido em toda a cidade por sua história de luta pela vida, o garoto se recupera de uma cirurgia em pleno Dia das Crianças, celebrado neste domingo, 12.

Davi está internado no Hospital Menino Jesus, em São Paulo. Inicialmente, ele foi levado à unidade de saúde com febre para tratar uma infecção em 1º de outubro. Com um quadro preocupante de infecção por conta de um cateter, o garoto precisou passar por uma cirurgia na quinta-feira, 9.

Após quase duas horas no centro cirúrgico, Davi recebeu um cateter provisório e foi encaminhado ao quarto. No entanto, algumas horas depois, o alívio dos pais por ver que o procedimento havia ocorrido bem deu lugar à preocupação: o menino sentia fortes dores e chorava sem parar.