Aposentado morre após um ano de atropelamento na Hélio Palermo

O aposentado Jairo Costa Júnior, de 68 anos, morreu na noite da última quinta-feira, 9, em sua casa, no Jardim Boa Esperança, em Franca. Jairo estava sob cuidados paliativos desde que foi atropelado em agosto de 2024, na avenida Hélio Palermo.
No dia do acidente, Jairo tentava atravessar a avenida quando foi atingido por um carro. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o idoso atravessou a via e foi atingido pelo veículo. O local não possuía faixa de pedestre, que foi pintada no dia seguinte ao atropelamento.
Leia mais: Idoso fica em estado grave após ser atropelado na Hélio Palermo
Com o impacto, ele sofreu traumatismo craniano, fraturas nos braços e um corte profundo no abdômen, sendo levado em estado grave para a Santa Casa de Franca.
Desde o acidente, Jairo enfrentava sequelas e dificuldades de mobilidade, permanecendo acamado. De acordo com o boletim de ocorrência, na noite de quinta-feira ele passou mal, apresentou oscilações na pressão e na saturação e morreu antes da chegada do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência).
A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita e expediu requisição para exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal) de Franca.
