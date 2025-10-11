Aposentado morre após um ano de atropelamento na Hélio Palermo

O aposentado Jairo Costa Júnior, de 68 anos, morreu na noite da última quinta-feira, 9, em sua casa, no Jardim Boa Esperança, em Franca. Jairo estava sob cuidados paliativos desde que foi atropelado em agosto de 2024, na avenida Hélio Palermo.

No dia do acidente, Jairo tentava atravessar a avenida quando foi atingido por um carro. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o idoso atravessou a via e foi atingido pelo veículo. O local não possuía faixa de pedestre, que foi pintada no dia seguinte ao atropelamento.

