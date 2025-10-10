Homem se passa por CEO do Magalu e tenta sacar R$ 3 mi em Franca

Uma quadrilha foi presa na tarde desta sexta-feira, 10, após tentar aplicar um golpe milionário em uma agência da Caixa Econômica Federal, no Centro de Franca. O grupo se passou pelo CEO do Magazine Luiza, Frederico Trajano, filho da empresária Luiza Helena Trajano, para tentar sacar R$ 3 milhões. A farsa foi descoberta pelo gerente do banco, que desconfiou da situação e acionou a Polícia Militar.

Segundo a corporação, a equipe realizava patrulhamento quando recebeu o chamado informando sobre uma suspeita de estelionato e falsificação de documentos. Ao chegar na agência, na rua Monsenhor Rosa, os policiais abordaram um dos suspeitos, que confessou o crime ainda no local.

No momento da chegada da viatura, outros dois comparsas fugiram de carro, seguindo em direção a Ribeirão Preto. A Polícia Militar montou um cerco na rodovia Anhanguera, próximo a Igarapava, e conseguiu prender os dois fugitivos.