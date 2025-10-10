10 de outubro de 2025
PRESO

Homem se passa por CEO do Magalu e tenta sacar R$ 3 mi em Franca

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Laís Bachur/GCN
Agência bancária onde o criminoso tentou aplicar o golpe; documento falso utilizado
Agência bancária onde o criminoso tentou aplicar o golpe; documento falso utilizado

Uma quadrilha foi presa na tarde desta sexta-feira, 10, após tentar aplicar um golpe milionário em uma agência da Caixa Econômica Federal, no Centro de Franca. O grupo se passou pelo CEO do Magazine Luiza, Frederico Trajano, filho da empresária Luiza Helena Trajano, para tentar sacar R$ 3 milhões. A farsa foi descoberta pelo gerente do banco, que desconfiou da situação e acionou a Polícia Militar.

Segundo a corporação, a equipe realizava patrulhamento quando recebeu o chamado informando sobre uma suspeita de estelionato e falsificação de documentos. Ao chegar na agência, na rua Monsenhor Rosa, os policiais abordaram um dos suspeitos, que confessou o crime ainda no local.

No momento da chegada da viatura, outros dois comparsas fugiram de carro, seguindo em direção a Ribeirão Preto. A Polícia Militar montou um cerco na rodovia Anhanguera, próximo a Igarapava, e conseguiu prender os dois fugitivos.

O homem detido dentro do banco apresentou um RG falso, com os dados de Frederico Trajano, mas com sua própria foto. Segundo os policiais, ele tinha informações privilegiadas sobre a vítima, possivelmente obtidas por meio de pesquisas e consultas.

A investigação apontou que a quadrilha veio de Brasília (DF), desembarcou em Ribeirão Preto e seguiu até Franca, cidade natal da vítima, com o objetivo de concluir o golpe milionário.

Os três criminosos foram presos e permanecem à disposição da Justiça.

