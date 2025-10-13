Empresas da região entram na 'Lista Suja' do Trabalho Escravo

Duas empresas da região de Franca foram adicionadas à "Lista Suja" do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), na semana passada. O cadastro, que elenca empregadores flagrados submetendo trabalhadores a condições análogas à de escravo, agora inclui a Wl Indústria Comércio Serviços de Maquinas e Equipamentos, de Igarapava, e a Bruval Transportes e Serviços Agrícolas Ltda, que opera em Guará e Guaíra.

As inclusões são resultado de ações de fiscalização realizadas ao longo dos últimos anos e revelam violação dos direitos humanos e trabalhistas.

Casos na região

A Wl Indústria Comércio Serviços de Máquinas e Equipamentos foi incluída na lista após uma fiscalização em seu endereço, na rua Francisco Máximo Balieiro, em Igarapava. Na ocasião, segundo o MTE, auditores-fiscais do trabalho constataram a situação irregular e resgataram cinco trabalhadores. A ação que culminou na inclusão da empresa no cadastro foi realizada em 2023.