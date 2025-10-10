Concurso em Cristais Paulista tem salário de até R$ 5,2 mil

A Prefeitura de Cristais Paulista abriu, nesta sexta-feira, 10, as inscrições para um concurso público e um processo seletivo que oferecem vagas em diferentes áreas e níveis de escolaridade. As provas estão previstas para o dia 23 de novembro, na própria cidade.
Os editais são organizados pela Consesp, responsável pela aplicação e correção das provas. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site (clique aqui), até as 23h59 do dia 2 de novembro.
No concurso público, há oportunidades para candidatos com ensino fundamental, médio, técnico e superior. Entre os cargos listados estão auxiliar de serviços gerais, vigilante, operador de máquinas, encanador, técnico em farmácia, técnico em informática, contador, procurador jurídico, farmacêutico, fonoaudiólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, coordenador pedagógico, diretor de escola e professores de educação básica I e II.
Os salários variam de R$ 1.758,07 a R$ 5.251,62, conforme a função e o nível de escolaridade, além de cartão alimentação mensal no valor de R$ 900,00.
Processo seletivo
Já o processo seletivo é voltado à contratação temporária de orientadores sociais, que devem ter ensino médio completo e atuar em jornada de 40 horas semanais, com vencimento de R$ 2.215,22.
Valores das inscrições
A taxa de inscrição é de R$ 55,00 para cargos de nível superior, R$ 45,00 para médio e técnico e R$ 35,00 para fundamental. Candidatos doadores de sangue podem solicitar isenção, conforme a Lei Municipal nº 2.089/2021.
Provas
As provas serão aplicadas no dia 23 de novembro, com duração de duas horas. O conteúdo varia de acordo com o cargo, incluindo língua portuguesa, raciocínio lógico, informática e conhecimentos específicos. Cargos como operador de máquinas também exigirão prova prática.
Haverá reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e 10% para candidatos autodeclarados negros, seguindo o que determinam as legislações federal e municipal.
Os editais completos, o cronograma, os conteúdos programáticos e demais informações estão disponíveis no site da Consesp e no portal oficial da Prefeitura de Cristais Paulista.
