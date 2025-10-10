Concurso em Cristais Paulista tem salário de até R$ 5,2 mil

A Prefeitura de Cristais Paulista abriu, nesta sexta-feira, 10, as inscrições para um concurso público e um processo seletivo que oferecem vagas em diferentes áreas e níveis de escolaridade. As provas estão previstas para o dia 23 de novembro, na própria cidade.

Os editais são organizados pela Consesp, responsável pela aplicação e correção das provas. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site (clique aqui), até as 23h59 do dia 2 de novembro.

No concurso público, há oportunidades para candidatos com ensino fundamental, médio, técnico e superior. Entre os cargos listados estão auxiliar de serviços gerais, vigilante, operador de máquinas, encanador, técnico em farmácia, técnico em informática, contador, procurador jurídico, farmacêutico, fonoaudiólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, coordenador pedagógico, diretor de escola e professores de educação básica I e II.