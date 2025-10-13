'Fui impedido de entrar na sala de aula', diz professor da Unesp

Houve algum tipo de interação verbal ou física entre o senhor e os estudantes antes do registro da ocorrência?

Não houve qualquer interação prévia de natureza conflituosa, antes do dia da agressão. Na ocasião, apenas tentei dialogar para entender o motivo da manifestação e verificar se havia provas das acusações feitas, mas o grupo recusou diálogo.

O senhor relatou ter registrado boletim de ocorrência por lesão corporal - poderia esclarecer como essas lesões ocorreram?

Fui atendido em pronto-socorro e encaminhado ao IML (instituto Médico Legal), que emitiu o respectivo atestado. O boletim de ocorrência foi registrado por lesão corporal consumada (art. 129 do Código Penal), com autoria ainda a ser apurada. Hoje estou afastado por diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático.

Como o senhor responde às acusações de assédio e perseguição feitas publicamente pelos estudantes?

Rejeito integralmente essas acusações, que são infundadas e carecem de qualquer prova. Não existe, até o momento, decisão administrativa ou judicial que me vincule a qualquer conduta desse tipo. Reitero que todas as minhas atividades acadêmicas sempre se pautaram pelo respeito aos estudantes e aos princípios éticos da Universidade. Infelizmente, publicações na internet continuam a me difamar, tentando inverter os fatos de maneira, por vezes, absurda. A simples ideia de que eu teria agredido um grupo com dezenas de pessoas é, no mínimo, pouco plausível.