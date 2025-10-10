Moto com placa em papel sulfite é apreendida em Franca

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira, 10, um homem com duas motocicletas adulteradas nos prédios do bairro City Petrópolis, na região Norte de Franca. Uma delas chamava a atenção por estar com a placa impressa em papel sulfite.

De acordo com a corporação, denúncias anônimas indicaram que havia duas motos suspeitas estacionadas no local. As equipes foram até o endereço e encontraram os veículos conforme descrito na denúncia.

O homem abordado afirmou que havia comprado as motos em um leilão, mas não possuía documentação que comprovasse a origem dos veículos. Uma das motocicletas estava com uma placa falsificada, feita em papel sulfite colorido.