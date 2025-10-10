Ação policial apreende bebidas suspeitas de falsificação em adega

A Polícia Civil apreendeu 62 garrafas de bebidas destiladas suspeitas de falsificação. A apreensão aconteceu em um trailer adaptado como adega móvel, instalado em frente a uma loja de roupas no Residencial Aparecida Jorge, em Aramina, a cerca de 80 km de Franca.
O local funcionava de forma semi-inaugurada há cerca de 20 dias. Desde então, moradores da região vinham registrando reclamações de perturbação do sossego, com relatos de som alto durante a madrugada, brigas e consumo excessivo de álcool.
A operação foi desencadeada após uma denúncia anônima, que informou que o estabelecimento realizaria uma festa neste sábado, 11, sem o devido alvará de funcionamento.
Durante a fiscalização, os policiais encontraram 62 garrafas de bebidas de diferentes marcas, todas sem comprovação de origem. O responsável pelo local não apresentou nota fiscal, alegando que pretendia regularizar a documentação posteriormente.
As bebidas foram apreendidas e encaminhadas para a perícia técnica, que vai verificar se houve adulteração e se o consumo pode oferecer risco à saúde.
O responsável pelo estabelecimento foi ouvido e liberado, e o caso segue sob investigação, sob a coordenação do delegado Gabriel Fernando da Silva.
