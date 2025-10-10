10 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ADULTERAÇÃO

Ação policial apreende bebidas suspeitas de falsificação em adega

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PC
Bebidas apreendidas em operação da Polícia Civil em Aramina
Bebidas apreendidas em operação da Polícia Civil em Aramina

A Polícia Civil apreendeu 62 garrafas de bebidas destiladas suspeitas de falsificação. A apreensão aconteceu em um trailer adaptado como adega móvel, instalado em frente a uma loja de roupas no Residencial Aparecida Jorge, em Aramina, a cerca de 80 km de Franca.

O local funcionava de forma semi-inaugurada há cerca de 20 dias. Desde então, moradores da região vinham registrando reclamações de perturbação do sossego, com relatos de som alto durante a madrugada, brigas e consumo excessivo de álcool.

A operação foi desencadeada após uma denúncia anônima, que informou que o estabelecimento realizaria uma festa neste sábado, 11, sem o devido alvará de funcionamento.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram 62 garrafas de bebidas de diferentes marcas, todas sem comprovação de origem. O responsável pelo local não apresentou nota fiscal, alegando que pretendia regularizar a documentação posteriormente.

As bebidas foram apreendidas e encaminhadas para a perícia técnica, que vai verificar se houve adulteração e se o consumo pode oferecer risco à saúde.

O responsável pelo estabelecimento foi ouvido e liberado, e o caso segue sob investigação, sob a coordenação do delegado Gabriel Fernando da Silva.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários