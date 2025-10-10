Ação policial apreende bebidas suspeitas de falsificação em adega

A Polícia Civil apreendeu 62 garrafas de bebidas destiladas suspeitas de falsificação. A apreensão aconteceu em um trailer adaptado como adega móvel, instalado em frente a uma loja de roupas no Residencial Aparecida Jorge, em Aramina, a cerca de 80 km de Franca.

O local funcionava de forma semi-inaugurada há cerca de 20 dias. Desde então, moradores da região vinham registrando reclamações de perturbação do sossego, com relatos de som alto durante a madrugada, brigas e consumo excessivo de álcool.

A operação foi desencadeada após uma denúncia anônima, que informou que o estabelecimento realizaria uma festa neste sábado, 11, sem o devido alvará de funcionamento.