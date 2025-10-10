Sesi Franca pode fazer a festa do bicampeonato perto da torcida

O Sesi Franca tem tudo para fazer a festa do título do bicampeonato do Campeonato Paulista perto de sua torcida nesta sexta-feira, 10, à noite. A equipe comandada por Helinho Garcia enfrenta o Mogi, às 19h, no ginásio "Pedrocão", em Franca, e a vitória fecha a série melhor de cinco.

O playoff final aponta 2 a 0 para o time francano que venceu o primeiro confronto, em Mogi das Cruzes, por 82 a 81, e o segundo, em Franca, nessa quinta-feira, 9, por 72 a 60.

Caso ocorra um tropeço nesta sexta-feira, o Sesi Franca precisará viajar para Mogi das Cruzes, para o quarto confronto da série, marcado para a segunda-feira, 13, no ginásio "Hugo Ramos". O quinto duelo tem data reservada para o dia 15, em Franca.