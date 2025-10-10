Franca e Mogi pela final do Paulista: ASSISTA AQUI AO VIVO

O Sesi Franca tem tudo para fazer a festa do título do bicampeonato do Campeonato Paulista perto de sua torcida nesta sexta-feira, 10, à noite. A equipe comandada por Helinho Garcia enfrenta o Mogi, às 19h, no ginásio "Pedrocão", em Franca, e a vitória fecha a série melhor de cinco.

O público também pode acompanhar a partida ao vivo pela Rádio Difusora (clique aqui).

O playoff final aponta 2 a 0 para o time francano que venceu o primeiro confronto, em Mogi das Cruzes, por 82 a 81, e o segundo, em Franca, nessa quinta-feira, 9, por 72 a 60.