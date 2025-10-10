Franca e Mogi pela final do Paulista: ASSISTA AQUI AO VIVO

O Sesi Franca tem tudo para fazer a festa do título do bicampeonato do Campeonato Paulista perto de sua torcida nesta sexta-feira, 10, à noite. A equipe comandada por Helinho Garcia enfrenta o Mogi, às 19h, no ginásio "Pedrocão", em Franca, e a vitória fecha a série melhor de cinco.
O público também pode acompanhar a partida ao vivo pela Rádio Difusora (clique aqui).
O playoff final aponta 2 a 0 para o time francano que venceu o primeiro confronto, em Mogi das Cruzes, por 82 a 81, e o segundo, em Franca, nessa quinta-feira, 9, por 72 a 60.
Caso ocorra um tropeço nesta sexta-feira, o Sesi Franca precisará viajar para Mogi das Cruzes, para o quarto confronto da série, marcado para a segunda-feira, 13, no ginásio "Hugo Ramos". O quinto duelo tem data reservada para o dia 15, em Franca.
O Franca Basquete busca seu 17º título do Campeonato Paulista. Já o Mogi tenta levantar a taça de campeão do Estadual pela terceira vez em sua história. No entanto, a missão da equipe de Fernando Penna é mais desafiadora. Precisará derrotar o Franca nos três confrontos que restam na série.
Na edição de 2024, a torcida francana também fez a festa do título estadual em casa contra o São José. Naquela noite de 9 de outubro, o Franca fechou a série melhor de três partidas em 2 a 0.
Quem não comprou os ingressos com antecedência pagará R$ 40 arquibancadas e R$ 80 numeradas nesta sexta-feira.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.