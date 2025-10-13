Florada anima cafeicultores, mas clima e manejo definirão safra

A chegada das primeiras chuvas no final de setembro e início de outubro trouxe um espetáculo que reacendeu a esperança dos cafeicultores da Alta Mogiana: uma florada intensa e generalizada nas lavouras de café. Após um período prolongado de estiagem, a umidade devolveu vigor às plantas e estimulou um florescimento mais forte do que no ciclo anterior.

“De forma geral, tivemos uma boa florada, bastante intensa. As lavouras vinham melhores do que em 2024, com vigor mais forte e maior quantidade de flores”, destacou o cafeicultor e influenciador do agro Rafael Stefani, ressaltando que o momento agora é de cautela e atenção ao clima.

A expectativa positiva se repete entre produtores e técnicos da região. O agrônomo e diretor comercial do Café Labareda, Gabriel Lancha Oliveira, avalia que o cenário atual é promissor, mas requer atenção especial nos próximos meses. “A florada do ano passado foi intensa, mas o clima atrapalhou. Tivemos mais de seis meses de seca e temperaturas muito elevadas, o que levou a um abortamento dos frutos e à quebra de safra. Este ano tivemos duas floradas fortes, o que indica boa produtividade. No entanto, floradas múltiplas geram frutos em estágios diferentes, o que pode comprometer a uniformidade e a qualidade da colheita”, explica.

Clima será fator determinante