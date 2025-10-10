Grávida avança sinal de pare e causa acidente em Franca

Um acidente de trânsito entre dois carros foi registrado na manhã desta sexta-feira, 10, no bairro Cidade Nova, em Franca. Uma motorista grávida assumiu a responsabilidade.
Segundo informações da própria motorista grávida, ela conduzia um Fiesta prata pela rua Major Mendonça quando não respeitou a sinalização de pare e atingiu a lateral de um Prisma prata, que seguia pela rua Prudente de Morais, via preferencial.
Com o impacto, a frente do Fiesta ficou bastante danificada. A motorista ficou muito abalada. De acordo com relatos no local, ela chorava muito e afirmou que não percebeu a placa de pare.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar socorro.
A gestante recebeu atendimento ainda no local e não teve necessidade de ir ao hospital. A motorista do Prisma, apesar do susto e dos danos na lateral esquerda do carro, não ficou ferida.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.