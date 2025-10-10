Polícia Penal de SP abre 1,1 mil vagas com salário de R$ 4,6 mil

O Governo de São Paulo publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira, 10, o edital do concurso público para a Polícia Penal do Estado. Serão oferecidas 1.100 vagas, com uma remuneração inicial de R$ 4.695,60. As inscrições começam no dia 3 de novembro e vão até 8 de dezembro, e devem ser feitas pelo site do Instituto AOCP.

A carreira de policial penal exige diploma de graduação em qualquer curso de ensino superior. Além disso, os candidatos precisam ter idade mínima de 18 anos e, no máximo, 35 anos até a data de encerramento das inscrições. Também é necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria “B” ou superior.

O processo seletivo será dividido em quatro fases eliminatórias: prova objetiva, prova de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social.

Mais concursos abertos