Polícia Penal de SP abre 1,1 mil vagas com salário de R$ 4,6 mil

O Governo de São Paulo publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira, 10, o edital do concurso público para a Polícia Penal do Estado. Serão oferecidas 1.100 vagas, com uma remuneração inicial de R$ 4.695,60. As inscrições começam no dia 3 de novembro e vão até 8 de dezembro, e devem ser feitas pelo site do Instituto AOCP.
A carreira de policial penal exige diploma de graduação em qualquer curso de ensino superior. Além disso, os candidatos precisam ter idade mínima de 18 anos e, no máximo, 35 anos até a data de encerramento das inscrições. Também é necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria “B” ou superior.
O processo seletivo será dividido em quatro fases eliminatórias: prova objetiva, prova de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social.
Mais concursos abertos
Além das vagas para a Polícia Penal, o Governo de São Paulo está com outros grandes concursos com inscrições abertas. Há oportunidades para 2,2 mil vagas na Polícia Militar, 200 vagas para auditor estadual na CGE (com salário de R$ 17,8 mil), 105 vagas na Artesp (salários de até R$ 12 mil) e 4 vagas na InvestSP (salários de até R$ 13,3 mil).
Sobre o cargo
A Polícia Penal é responsável pela segurança dos estabelecimentos prisionais, escolta de custodiados, fiscalização de acessos, e pela manutenção da ordem e disciplina no sistema prisional. Além da custódia e segurança, atua na promoção da reintegração social de detentos e egressos, por meio de parcerias para educação e trabalho, e também protege direitos humanos e a dignidade de todos os envolvidos no sistema.
