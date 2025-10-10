'Continuar neste ritmo', diz Estêvão após 2 gols contra Coreia

A cada jogo, o meia-atacante Estêvão vem cravando uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O jovem atleta de Franca, com apenas 18 anos, fez dois gols na goleada por 5 a 0 no amistoso entre Brasil e Coreia do Sul, nesta sexta-feira, 10, no estádio Copa do Mundo, em Seul.

Em grande fase no Chelsea, da Inglaterra, o jogador foi um dos mais procurados para entrevistas após o jogo. Ele agradeceu por mais uma oportunidade de vestir a camisa da seleção. “Estou trabalhando muito, lutando todos os dias para que as coisas boas venham, e estão chegando. Dedico este momento à minha família, que me ajudou bastante, e a Deus”, disse o jogador em entrevista à TV Globo.

Estêvão disse que a seleção vem melhorando a cada jogo sob o comando de Carlo Ancelotti e comemora também sua atuação. “A gente fica muito feliz com o nosso desenvolvimento, e agora é continuar neste ritmo. Se Deus quiser vamos fazer grandes jogos e seguirmos a sequência”.