Outubro Rosa tem mutirão de exames e atividades em Franca

A campanha Outubro Rosa segue com programação em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e ESFs (Estratégias de Saúde da Família) de Franca, com o objetivo de conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero, com uma série de atividades gratuitas ao longo do mês.
Foco nos exames
O principal objetivo da campanha é ampliar o acesso aos exames preventivos. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde programou um Dia D de mobilização para sábado, 18 de outubro. Nesta data, unidades, como as do Santa Terezinha, Vila São Sebastião e Jardim Luiza, terão atendimento especial para a coleta de Papanicolau e para a solicitação de mamografias.
Outra iniciativa vem da UBS do Leporace, que está facilitando o acesso à mamografia. Durante todo o mês de outubro, as mulheres podem ir à unidade para solicitar o exame sem a necessidade de agendamento prévio.
A secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, reforça o chamado. “Toda esta mobilização visa sensibilizar as mulheres sobre o cuidado preventivo, realizando periodicamente os exames”, disse.
A orientação é que as mulheres procurem a unidade de saúde mais próxima para conferir a programação completa e agendar seus exames.
Confira a agenda completa em Franca:
UBS Aeroporto I:
- 17/10, às 14 horas: Conversa com Aroma de Mulher: depoimento e roda de conversa;
- 23/10, às 16 horas: sala de espera com diálogo sobre prevenção e qualidade de vida.
UBS Aeroporto III:
- 15/10, às 18 horas: palestra sobre prevenção ao câncer de colo de útero e de mama;
- 16/10 e 23/10, às 9 horas: sala de espera com orientações dos alunos de Medicina da Unifran;
- Durante todo o mês: ampliação da agenda com mais vagas disponíveis para coleta de citologia.
UBS Paraty:
- 16/10 às 13 horas: palestra sobre câncer de mama e colo de útero.
UBS Paulistano:
- 16/10, às 8 horas: roda de conversa com alunos de Enfermagem da Faculdade Anhanguera;
- 21/10, às 17 horas: caminhada orientada do Projeto Saúde em Ação;
- 30/10, às 8 horas: roda de conversa sobre autoestima.
UBS Planalto:
- 22/10, às 7 horas: Projeto Saúde em Ação e alunos do curso de Medicina do Uni-Facef darão orientações sobre exames e aferirão a pressão arterial. Local: salão Igreja Santa Mônica (rua Emílio Bertoni, 1820, Jardim Dr. Antônio Petráglia);
- 30/10, o dia todo: sala de espera com orientações.
UBS Santa Clara:
- 13/10, às 9 horas: enfermeiros e alunos do curso de Enfermagem da Unifran farão uma ação na sala de espera.
UBS Santa Terezinha:
- 16/10, às 9 horas: orientações sobre câncer de mama, sinais e distribuição de folhetos. Local: CRAS Nordeste (avenida Willian Azzuz, 5978, Recreio Campo Belo);
- 18/10, às 8 horas: Sábado na Unidade com coleta de papanicolau, mamografia e orientação.
UBS Vila São Sebastião:
- 16/10, às 13 horas: coleta de papanicolau e mamografia – 15 vagas;
- 18/10, às 8 horas: Dia D Outubro Rosa com exames e orientação;
- 24/10, às 13h30: palestra com psicóloga: Pausa para o Autocuidado;
- 29/10, às 9 horas: palestra sobre Outubro Rosa.
UBS Leporace:
- Mês todo: solicitações de mamografia sem necessidade de agendamento;
- 17, 24 e 31/10, à tarde: coleta de citologia uterina (10 vagas por semana);
- 14 e 21/10: sala de espera com orientações.
UBS Luiza:
- 20 e 21/10: distribuição de folhetos e orientações;
- 18/10: coleta de papanicolau, solicitações de mamografia e atualização do cartão vacinal.
UBS City Petrópolis:
- 14/10: roda de conversa com famílias participantes do Programa Viva o Leite:
- 16/10: palestra sobre câncer de mama e colo de útero: ‘Um toque pode salvar vidas. Previna-se’.
UBS Paineiras:
- 23/10, às 13 horas: roda de conversa sobre prevenção;
- 13, 20 e 27/10, às 13 horas: coleta de papanicolau e solicitação de mamografia;
- 17, 24 e 31/10, às 8 horas: coleta de papanicolau e solicitação de mamografia.
ESF Palma:
- 18/10: coleta de papanicolau, solicitação de mamografia e atualização da carteira de vacinação (0 a 15 anos);
- 21/10, às 8 horas: palestra sobre Outubro Rosa.
ESF Esmeralda:
- 15/10, manhã: ação de autocuidado com as servidoras;
- 21/10, às 8 horas: palestra Saúde da Mulher.
