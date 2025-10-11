Outubro Rosa tem mutirão de exames e atividades em Franca

A campanha Outubro Rosa segue com programação em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e ESFs (Estratégias de Saúde da Família) de Franca, com o objetivo de conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero, com uma série de atividades gratuitas ao longo do mês.

Foco nos exames

O principal objetivo da campanha é ampliar o acesso aos exames preventivos. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde programou um Dia D de mobilização para sábado, 18 de outubro. Nesta data, unidades, como as do Santa Terezinha, Vila São Sebastião e Jardim Luiza, terão atendimento especial para a coleta de Papanicolau e para a solicitação de mamografias.

Outra iniciativa vem da UBS do Leporace, que está facilitando o acesso à mamografia. Durante todo o mês de outubro, as mulheres podem ir à unidade para solicitar o exame sem a necessidade de agendamento prévio.