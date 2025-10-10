Carro de pintor é furtado na porta de casa no Planalto

A família de um pintor de Franca está pedindo a ajuda da população para localizar um carro que foi furtado na madrugada dessa quinta-feira, 9. O crime aconteceu por volta das 5h da manhã na rua Gino Balerine, no Jardim Planalto.

O veículo, um Renault Megane de cor cinza, placas CXR4939, era utilizado para trabalho, e, como de costume, estava estacionado em frente à residência do proprietário quando foi levado. Câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos.

A família busca agora qualquer informação que possa levar ao paradeiro do carro e disponibilizou um número para contato. Quem tiver qualquer informação sobre a localização do veículo deve entrar em contato com a Polícia Militar, através do telefone 190, ou diretamente com a família, falando com Marina no número (16) 99158-8577.