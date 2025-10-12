Região de Franca envelhece e tem queda no número de jovens

A Região Administrativa de Franca vive uma transformação demográfica: há cada vez menos crianças e jovens, enquanto a população idosa cresce em ritmo acelerado. A constatação é baseada em dados da Fundação Seade, divulgados na semana do Dia das Crianças.
Apesar de a população total da região ter crescido de forma constante nas últimas duas décadas, chegando a 744.637 habitantes em 2024, a composição etária mudou drasticamente. Gráficos da evolução por idade mostram uma queda acentuada na faixa de 0 a 14 anos desde o ano 2000, saindo de 173.394 para 130.457, o que representa uma queda de 24,76%.
Por outro lado, a população com 65 anos ou mais apresenta um crescimento expressivo no mesmo período, saindo de 39.402 para 98.328 - um aumento de 149,55%.
Essa mudança elevou a idade média na região para 38,4 anos. A pirâmide populacional regional confirma a tendência, com uma base mais estreita (menos jovens) e um topo que se alarga gradativamente, indicando maior longevidade.
Os dados também mostram que a região tem uma população majoritariamente feminina, com 382.866 mulheres e 361.771 homens.
O fenômeno do envelhecimento populacional não é exclusivo da Região de Franca. Em todo o estado de São Paulo, a proporção de crianças na população total caiu de 27,4% em 1960 para apenas 11,5% em 2024.
