Motociclista sofre fratura grave após ser atingido por caminhão

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Equipe do Samu socorre jovem e o encaminha para o hospital
Equipe do Samu socorre jovem e o encaminha para o hospital

Um motociclista de 21 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por um caminhão-baú na manhã desta sexta-feira, 10, na avenida Alonso y Alonso, em Franca.

Segundo informações da polícia, tanto o caminhão quanto a moto seguiam no mesmo sentido pela via. O acidente aconteceu no momento em que o motorista do caminhão tentou fazer a conversão para acessar a rua Nelson Presoto.

O motociclista, identificado como Gustavo Morales da Costa, seguia ao lado do caminhão quando foi atingido. O condutor do caminhão relatou que não conseguiu ver a moto por causa de um ponto cego.

Com o impacto, o jovem sofreu uma fratura exposta na perna e no pé direito. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado em estado grave ao Hospital Unimed.

O motorista e o ajudante, que transportavam móveis de uma mudança para o bairro São José, não se feriram. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

