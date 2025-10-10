Motociclista sofre fratura grave após ser atingido por caminhão

Um motociclista de 21 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por um caminhão-baú na manhã desta sexta-feira, 10, na avenida Alonso y Alonso, em Franca.

Segundo informações da polícia, tanto o caminhão quanto a moto seguiam no mesmo sentido pela via. O acidente aconteceu no momento em que o motorista do caminhão tentou fazer a conversão para acessar a rua Nelson Presoto.

O motociclista, identificado como Gustavo Morales da Costa, seguia ao lado do caminhão quando foi atingido. O condutor do caminhão relatou que não conseguiu ver a moto por causa de um ponto cego.