10 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca



VIOLÊNCIA

Ladrões invadem esfirraria em Franca e agridem funcionárias

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Google Maps
Casa da Esfiha, na avenida Chafic Facury
Casa da Esfiha, na avenida Chafic Facury

A Casa da Esfiha, localizada na avenida Dr. Chafic Facury, no Jardim Noêmia, em Franca, foi alvo de ladrões na noite dessa quinta-feira, 9. Segundo comunicado divulgado nas redes sociais do estabelecimento, dois homens armados entraram no local após pedirem caldo, mesmo com as portas já fechadas, e anunciaram o roubo.

Durante o roubo, houve agressão, deixando a proprietária e uma funcionária em estado de choque. Os assaltantes exigiam dinheiro e celulares.

A direção do restaurante orienta que clientes não retornem ligações ou mensagens vindas do número oficial, cujo aparelho foi levado no crime, e denunciem qualquer contato suspeito às autoridades.

O estabelecimento informou que não há previsão de retorno das atividades e que divulgará novas informações assim que possível. A Polícia Civil investiga o caso.

