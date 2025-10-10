Ladrões invadem esfirraria em Franca e agridem funcionárias

A Casa da Esfiha, localizada na avenida Dr. Chafic Facury, no Jardim Noêmia, em Franca, foi alvo de ladrões na noite dessa quinta-feira, 9. Segundo comunicado divulgado nas redes sociais do estabelecimento, dois homens armados entraram no local após pedirem caldo, mesmo com as portas já fechadas, e anunciaram o roubo.

Durante o roubo, houve agressão, deixando a proprietária e uma funcionária em estado de choque. Os assaltantes exigiam dinheiro e celulares.

A direção do restaurante orienta que clientes não retornem ligações ou mensagens vindas do número oficial, cujo aparelho foi levado no crime, e denunciem qualquer contato suspeito às autoridades.