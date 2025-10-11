11 de outubro de 2025
25 DE OUTUBRO

Resenha Franca divulga atrações da edição 2025; VEJA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Duplas sertanejas e DJs que se apresentarão na Resenha Franca 360º
Duplas sertanejas e DJs que se apresentarão na Resenha Franca 360º

A edição de 2025 da Resenha Franca 360º acontecerá em 25 de outubro e promete agitar o público com uma programação repleta de talentos locais. O evento divulgou oficialmente as atrações que vão comandar o palco neste ano.

Entre os destaques estão as duplas Natan & Eduardo, sucesso nos principais eventos da cidade e da região, e Ricky & Brenno, que recentemente lançaram um novo projeto sertanejo que percorrerá diversas cidades da Alta Mogiana. O line-up ainda conta com Vitor & Ryaan, dupla jovem em ascensão no cenário local, além dos DJs Riqueti, Pedro Rodrigues e Lipe, garantindo uma mistura de ritmos para todos os gostos.

Idealizada para valorizar os artistas de Franca, especialmente no segmento sertanejo, a festa chega à sua terceira edição aberta ao público. Um dos diferenciais será o palco 360º, pensado para intensificar a interação entre público e artistas.

A edição contará com os setores Pista, Bistrô e Lounge. Os ingressos já estão disponíveis nos pontos de venda Fioringressos, Sensation Ingressos e no site Oticket.

O evento começará a partir das 21h, no espaço Viola Mix.

