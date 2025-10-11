Resenha Franca divulga atrações da edição 2025; VEJA

A edição de 2025 da Resenha Franca 360º acontecerá em 25 de outubro e promete agitar o público com uma programação repleta de talentos locais. O evento divulgou oficialmente as atrações que vão comandar o palco neste ano.

Entre os destaques estão as duplas Natan & Eduardo, sucesso nos principais eventos da cidade e da região, e Ricky & Brenno, que recentemente lançaram um novo projeto sertanejo que percorrerá diversas cidades da Alta Mogiana. O line-up ainda conta com Vitor & Ryaan, dupla jovem em ascensão no cenário local, além dos DJs Riqueti, Pedro Rodrigues e Lipe, garantindo uma mistura de ritmos para todos os gostos.

Idealizada para valorizar os artistas de Franca, especialmente no segmento sertanejo, a festa chega à sua terceira edição aberta ao público. Um dos diferenciais será o palco 360º, pensado para intensificar a interação entre público e artistas.