Biblioteca e Pinacoteca têm exposições gratuitas em Franca

Dois espaços culturais de Franca estão com exposições gratuitas neste mês de outubro, com opções que vão da literatura de terror à pintura. As mostras acontecem na Biblioteca Municipal e na Casa da Cultura e do Artista Francano (Pinacoteca).

Na Biblioteca Municipal, localizada avenida Champagnat, 1.808, no Centro, a exposição “Terror na Biblioteca: leituras que fazem tremer até os fantasmas” celebra o clima do Halloween. A mostra reúne clássicos do mistério e do suspense, como obras de Edgar Allan Poe e o livro 'O Exorcista', de William Peter Blatty. Os livros estão disponíveis para leitura no local ou para empréstimo. A exposição pode ser visitada durante todo o mês, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para acessar o serviço de empréstimo gratuito, o interessado deverá apresentar um comprovante de endereço atualizado, documento (RG ou CNH) e uma foto 3x4 para a realização do cadastro e emissão da carteira de leitor.