Rifaina abre concurso público com salários de até R$ 3,7 mil

A Prefeitura de Rifaina anunciou a abertura do concurso público nº 001/2025, que oferece 17 vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. O certame será organizado pelo Instituto Dom, e as inscrições já estão abertas, seguindo até 22 de outubro, exclusivamente pelo site https://www.institutodom.com/
Cargos e salários
De acordo com o edital, o quadro geral de vagas contempla os seguintes cargos:
- Auxiliar de Serviços Básicos – 2 vagas – Ensino Fundamental completo – 44h semanais – R$ 2.385,80
- Auxiliar de Serviços Técnicos Municipais – 2 vagas – Ensino Médio completo – 44h semanais – R$ 2.612,99
- Motorista – 1 vaga – Ensino Médio completo + CNH D ou E – 44h semanais – R$ 2.612,99
- Operador de Máquinas – 1 vaga – Ensino Médio completo + CNH D ou E – 44h semanais – R$ 3.067,45
- Monitor de Educação Infantil – 7 vagas – Ensino Superior em Pedagogia ou Nível Médio na modalidade Normal – 40h semanais – R$ 2.612,99
- Professor de Educação Física – 1 vaga – Ensino Superior em Educação Física + registro no conselho – 30h semanais – R$ 3.703,66
- Enfermeiro – 1 vaga – Ensino Superior em Enfermagem + registro no conselho – 40h semanais – R$ 3.749,11
- Fonoaudiólogo – 1 vaga – Ensino Superior em Fonoaudiologia + registro no conselho – 30h semanais – R$ 3.749,11
- Terapeuta Ocupacional – 1 vaga – Ensino Superior em Terapia Ocupacional + registro no conselho – 30h semanais – R$ 3.749,11
A taxas de inscrição são R$ 60 para cargos de nível fundamental; R$ 80, médio; e R$ 100, superior.
Cronograma
- Inscrições: 25 de setembro a 22 de outubro de 2025
- Divulgação da convocação para as provas: 31 de outubro de 2025
- Prova objetiva: 9 de novembro de 2025
- Gabarito preliminar: 9 de novembro, após as 19h
- Prova veicular (para Motorista e Operador de Máquinas): 16 de novembro de 2025
- Resultado final e homologação: 28 de novembro de 2025
O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério da administração municipal.
Mais informações sobre o concurso podem ser acessadas pelo site Instituto Dom.
