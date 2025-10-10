10 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
OPORTUNIDADE

Rifaina abre concurso público com salários de até R$ 3,7 mil

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Vagas são para diversos cargos e início imediato
Vagas são para diversos cargos e início imediato

A Prefeitura de Rifaina anunciou a abertura do concurso público nº 001/2025, que oferece 17 vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. O certame será organizado pelo Instituto Dom, e as inscrições já estão abertas, seguindo até 22 de outubro, exclusivamente pelo site https://www.institutodom.com/

Cargos e salários

De acordo com o edital, o quadro geral de vagas contempla os seguintes cargos:

  • Auxiliar de Serviços Básicos – 2 vagas – Ensino Fundamental completo – 44h semanais – R$ 2.385,80
  • Auxiliar de Serviços Técnicos Municipais – 2 vagas – Ensino Médio completo – 44h semanais – R$ 2.612,99
  • Motorista – 1 vaga – Ensino Médio completo + CNH D ou E – 44h semanais – R$ 2.612,99
  • Operador de Máquinas – 1 vaga – Ensino Médio completo + CNH D ou E – 44h semanais – R$ 3.067,45
  • Monitor de Educação Infantil – 7 vagas – Ensino Superior em Pedagogia ou Nível Médio na modalidade Normal – 40h semanais – R$ 2.612,99
  • Professor de Educação Física – 1 vaga – Ensino Superior em Educação Física + registro no conselho – 30h semanais – R$ 3.703,66
  • Enfermeiro – 1 vaga – Ensino Superior em Enfermagem + registro no conselho – 40h semanais – R$ 3.749,11
  • Fonoaudiólogo – 1 vaga – Ensino Superior em Fonoaudiologia + registro no conselho – 30h semanais – R$ 3.749,11
  • Terapeuta Ocupacional – 1 vaga – Ensino Superior em Terapia Ocupacional + registro no conselho – 30h semanais – R$ 3.749,11

A taxas de inscrição são R$ 60 para cargos de nível fundamental; R$ 80, médio; e R$ 100, superior.

Cronograma

  • Inscrições: 25 de setembro a 22 de outubro de 2025
  • Divulgação da convocação para as provas: 31 de outubro de 2025
  • Prova objetiva: 9 de novembro de 2025
  • Gabarito preliminar: 9 de novembro, após as 19h
  • Prova veicular (para Motorista e Operador de Máquinas): 16 de novembro de 2025
  • Resultado final e homologação: 28 de novembro de 2025

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério da administração municipal.

Mais informações sobre o concurso podem ser acessadas pelo site Instituto Dom.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários