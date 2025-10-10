Rifaina abre concurso público com salários de até R$ 3,7 mil

A Prefeitura de Rifaina anunciou a abertura do concurso público nº 001/2025, que oferece 17 vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. O certame será organizado pelo Instituto Dom, e as inscrições já estão abertas, seguindo até 22 de outubro, exclusivamente pelo site https://www.institutodom.com/

Cargos e salários

De acordo com o edital, o quadro geral de vagas contempla os seguintes cargos:

Auxiliar de Serviços Básicos – 2 vagas – Ensino Fundamental completo – 44h semanais – R$ 2.385,80

Auxiliar de Serviços Técnicos Municipais – 2 vagas – Ensino Médio completo – 44h semanais – R$ 2.612,99

Motorista – 1 vaga – Ensino Médio completo + CNH D ou E – 44h semanais – R$ 2.612,99

Operador de Máquinas – 1 vaga – Ensino Médio completo + CNH D ou E – 44h semanais – R$ 3.067,45

Monitor de Educação Infantil – 7 vagas – Ensino Superior em Pedagogia ou Nível Médio na modalidade Normal – 40h semanais – R$ 2.612,99

Professor de Educação Física – 1 vaga – Ensino Superior em Educação Física + registro no conselho – 30h semanais – R$ 3.703,66

Enfermeiro – 1 vaga – Ensino Superior em Enfermagem + registro no conselho – 40h semanais – R$ 3.749,11

Fonoaudiólogo – 1 vaga – Ensino Superior em Fonoaudiologia + registro no conselho – 30h semanais – R$ 3.749,11

Terapeuta Ocupacional – 1 vaga – Ensino Superior em Terapia Ocupacional + registro no conselho – 30h semanais – R$ 3.749,11

A taxas de inscrição são R$ 60 para cargos de nível fundamental; R$ 80, médio; e R$ 100, superior.

Cronograma