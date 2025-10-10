10 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EM SEUL

Com show de Estêvão e Rodrygo, Brasil vence Coreia em amistoso

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/TV Globo
Estêvão abriu o placar para o Brasil, logo no primeiro tempo, e fez mais um na segunda etapa
Estêvão abriu o placar para o Brasil, logo no primeiro tempo, e fez mais um na segunda etapa

A Seleção Brasileira venceu a Coreia do Sul por 5 a 0 em um amistoso movimentado na manhã desta sexta-feira, 10, no Estádio Copa do Mundo, em Seul. Os destaques da partida foram os jovens atacantes - o francano Estêvão, que abriu o placar e ampliou a vantagem no início do segundo tempo, e Rodrygo, que marcou duas vezes.

O Brasil iniciou a partida de forma avassaladora e não demorou para transformar seu volume de jogo em gols. Logo aos 13 minutos, o francano Estêvão fez a festa. Após um passe magistral de Bruno Guimarães, o jovem atacante do Chelsea teve o trabalho de se livrar da marcação e empurrar para o fundo das redes, marcando seu terceiro gol pela seleção principal.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti seguiu no controle e, aos 40 minutos, ampliou a vantagem. Em uma linda jogada coletiva pelo lado esquerdo, Casemiro encontrou Rodrygo, que, com a categoria de camisa 10, bateu no cantinho, sem chances para o goleiro coreano, fechando o placar da primeira etapa em 2 a 0.

Segundo tempo sem sustos e mais gols

Na volta do intervalo, o Brasil continuou martelando o adversário. Logo com 2 minutos, Estêvão aproveitou a bobeira do zagueiro e guardou mais um.

Logo em seguida, 2 minutos depois, o atacante do Real Madrid recebeu na entrada da área sozinho e só teve o trabalho de tirar do goleiro para aumentar a goleada do Brasil.

Vinícius Junior ainda fez o dele, após contra-ataque mortal da seleção, decretando a vitória brasileira em território coreano.

O técnico Carlo Ancelotti ainda aproveitou para fazer testes na equipe, promovendo a entrada de outros jogadores. A partida, que serve como preparação para a Copa do Mundo de 2026, deixa uma ótima impressão sobre a nova geração de atacantes do Brasil.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, 14, contra o Japão, às 7h30.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários