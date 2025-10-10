Com show de Estêvão e Rodrygo, Brasil vence Coreia em amistoso

A Seleção Brasileira venceu a Coreia do Sul por 5 a 0 em um amistoso movimentado na manhã desta sexta-feira, 10, no Estádio Copa do Mundo, em Seul. Os destaques da partida foram os jovens atacantes - o francano Estêvão, que abriu o placar e ampliou a vantagem no início do segundo tempo, e Rodrygo, que marcou duas vezes.

O Brasil iniciou a partida de forma avassaladora e não demorou para transformar seu volume de jogo em gols. Logo aos 13 minutos, o francano Estêvão fez a festa. Após um passe magistral de Bruno Guimarães, o jovem atacante do Chelsea teve o trabalho de se livrar da marcação e empurrar para o fundo das redes, marcando seu terceiro gol pela seleção principal.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti seguiu no controle e, aos 40 minutos, ampliou a vantagem. Em uma linda jogada coletiva pelo lado esquerdo, Casemiro encontrou Rodrygo, que, com a categoria de camisa 10, bateu no cantinho, sem chances para o goleiro coreano, fechando o placar da primeira etapa em 2 a 0.

Segundo tempo sem sustos e mais gols