Chuva e pista escorregadia: carro sobe em rotatória em Franca

Um motorista perdeu o controle da direção na manhã desta sexta-feira, 10, e subiu com o carro, uma Parati sobre a rotatória do Jardim Alvorada, em Franca, próximo ao posto Travessia. O dia amanheceu chuvoso, o que deixou as pistas escorregadias e exige maior atenção dos condutores.

De acordo com testemunhas que presenciaram o momento, o condutor fazia o contorno na rotatória próxima ao pontilhão do Trevo Cyrillo Gonçalves para acessar a avenida Miguel Sábio de Melo, quando o carro derrapou no asfalto molhado e subiu no canteiro.

Apesar do susto, o motorista não ficou ferido. O veículo teve apenas pequenos danos, e o trânsito não precisou ser interditado.