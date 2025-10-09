Associação Sabesp fatura duas taças e Galo leva o sub-15

As decisões da Taça GCN começaram na noite desta quinta-feira, 9, no Bosque Beija-Flor, em Franca. A grande protagonista foi a Associação Sabesp, que levantou duas taças em sequência — nas categorias sub-9 e sub-11. Na categoria sub-15, a Academia do Galo levou a melhor.
No primeiro jogo da noite, pela final do sub-11, a Sabesp não deu chances ao adversário e venceu o Dente de Leite por 4 a 0. Os gols foram marcados por Samuel Gomes, Andrey (duas vezes) e Estevan.
Em seguida, a equipe voltou a campo para disputar o título do sub-9 e, novamente, mostrou força. O time venceu o Gol de Ouro Ituverava por 3 a 0, com gols de Arthur Zanon, Eduardo Bento e Yago.
O encerramento da noite ficou por conta da final do sub-15, entre Academia do Galo e Gol de Ouro. O time francano venceu por 2x0 o time de Ituverava e levou o título. Os gols saíram dos pés de João Victor e Kaio.
A disputa da categoria sub-7 está marcada para sábado, 11, às 10h, no Clube da Polícia, entre Internacional e Dente de Leite. Já no sub-13, a Academia do Galo aguarda o vencedor de Associação Sabesp x Arena Premium, semifinal que definirá o último finalista da edição.
As decisões da Copa Difusora aconteceram no último sábado, 4, no Estádio “Dr. Lancha Filho”, o Lanchão, e agora é a vez de os novos talentos mostrarem seu brilho no torneio que revela promessas para o futuro.
