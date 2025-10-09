Sesi Franca vence o Mogi e pode ser campeão já nesta sexta-feira

O Sesi Franca Basquete venceu o Mogi por 72 a 60 na noite desta quinta-feira, 9, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pelas finais do Campeonato Paulista de Basquete de 2025.

Com o resultado, a série melhor de cinco partidas está 2 a 0 para os francanos, que podem conquistar o título já nesta sexta-feira, 10, quando as duas equipes se enfrentam novamente em Franca. Caso necessário, o quarto duelo será em Mogi das Cruzes, dia 13, e o quinto, dia 15, em Franca.

A partida

O jogo começou com forte marcação dos dois lados e muitos erros no ataque. Após dois minutos, David Jackson abriu o placar com dois lances livres, e Felipe Ruivo respondeu com uma bola de três. A partida seguiu equilibrada, mas a equipe visitante acertou cinco arremessos de longa distância, o que fez a diferença no primeiro período, encerrado em 19 a 15 para o time de Fernando Penna.