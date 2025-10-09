Cachorra achada com larvas na cabeça morre em Cristais Paulista

A cachorra Lolla, que foi resgatada na manhã desta quinta-feira, 9, em situação de maus-tratos com larvas em uma ferida aberta, não resistiu e morreu em uma clínica veterinária de Cristais Paulista, no fim da tarde desta quinta-feira.
O proprietário do animal, um caseiro, foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos.
Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade e, em seguida, para a Cadeia Pública do Jardim Guanabara.
O caso
Os policiais civis chegaram à propriedade onde a cadela estava após o cumprimento de um mandado de prisão contra o filho do caseiro. Ele foi localizado e preso.
Lolla chegou a ser socorrida e levada para uma clínica veterinária de Cristais Paulista, mas morreu no período da tarde.
Leia mais: Polícia resgata cachorra coberta de larvas em Cristais Paulista
