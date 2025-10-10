Operação do Procon vai fiscalizar bares e adegas em Franca

Franca fará parte da ação #DeOlhoNoCopo, promovida e coordenada pelo Procon estadual, nesta sexta-feira, 10. Os servidores das unidades municipais irão visitar bares, restaurantes e adegas para realizar orientações sobre cuidados na hora de comprar, vender e consumir bebidas alcoólicas.

A chefe do setor de Defesa do Consumidor do Procon de Franca, Flávia Maria de Pádua Aylon, irá comandar a operação na cidade. O horário de início está previsto para as 18h e deverá durar até as 22h. As orientações irão girar em torno de procedimentos de gestão e controle de fornecedores, como a exigência de Nota Fiscal eletrônica, verificação de origem, armazenamento seguro e atenção a sinais de adulteração nas bebidas.

Orientações práticas também serão dadas, focadas nos direitos dos empresários, desde o dever da informação até o consumo responsável.