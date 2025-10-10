Operação do Procon vai fiscalizar bares e adegas em Franca

Franca fará parte da ação #DeOlhoNoCopo, promovida e coordenada pelo Procon estadual, nesta sexta-feira, 10. Os servidores das unidades municipais irão visitar bares, restaurantes e adegas para realizar orientações sobre cuidados na hora de comprar, vender e consumir bebidas alcoólicas.
A chefe do setor de Defesa do Consumidor do Procon de Franca, Flávia Maria de Pádua Aylon, irá comandar a operação na cidade. O horário de início está previsto para as 18h e deverá durar até as 22h. As orientações irão girar em torno de procedimentos de gestão e controle de fornecedores, como a exigência de Nota Fiscal eletrônica, verificação de origem, armazenamento seguro e atenção a sinais de adulteração nas bebidas.
Orientações práticas também serão dadas, focadas nos direitos dos empresários, desde o dever da informação até o consumo responsável.
“Mais do que fiscalizar, queremos estar próximos dos comerciantes e da população, orientando e promovendo cidadania. Toda relação de consumo, inclusive em bares e restaurantes, precisa ser segura, transparente e responsável”, destacou o diretor executivo do Procon-SP, Luiz Orsatti Filho.
Além das orientações, a operação terá o objetivo de esclarecer os critérios das investigações e interdições dos estabelecimentos onde são encontradas bebidas adulteradas.
A operação #DeOlhoNoCopo faz parte das ações da força-tarefa do Governo de São Paulo, que apura casos de contaminação por metanol em bebidas.
Já são cinco as pessoas que morreram após ingerir bebidas alcoólicas adulteradas com metanol em São Paulo. As vítimas são quatro homens: três da capital e um de Osasco, e uma mulher de 30 anos, de São Bernardo do Campo, identificada como Bruna Araújo de Souza.
