Homem sai da prisão, ameaça novamente adolescente e é preso

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira, 9, pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Guaíra, na região de Barretos, por descumprimento de medidas protetivas, injúria racial e ameaça contra uma adolescente.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima e uma testemunha procuraram a delegacia para relatar que o investigado, mesmo ciente das medidas protetivas em vigor, voltou a procurá-la no local de trabalho e enviou mensagens após sair da prisão.
Pouco tempo depois de registrarem a ocorrência, a adolescente e a testemunha retornaram ao trabalho e viram o homem novamente passando em frente ao estabelecimento, gritando ofensas raciais e ameaçando a vítima, dizendo que "ela iria lhe pagar".
Diante do novo descumprimento, a Polícia Civil realizou buscas e encontrou o suspeito na porta da casa dele, junto com a bicicleta usada horas antes. Ele foi detido em flagrante e encaminhado à Cadeia Pública de Colina (SP), onde permanecerá à disposição da Justiça para audiência de custódia.
