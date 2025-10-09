Homem sai da prisão, ameaça novamente adolescente e é preso

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira, 9, pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Guaíra, na região de Barretos, por descumprimento de medidas protetivas, injúria racial e ameaça contra uma adolescente.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima e uma testemunha procuraram a delegacia para relatar que o investigado, mesmo ciente das medidas protetivas em vigor, voltou a procurá-la no local de trabalho e enviou mensagens após sair da prisão.

Pouco tempo depois de registrarem a ocorrência, a adolescente e a testemunha retornaram ao trabalho e viram o homem novamente passando em frente ao estabelecimento, gritando ofensas raciais e ameaçando a vítima, dizendo que "ela iria lhe pagar".