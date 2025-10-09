Morre em Franca o empresário Adão, ‘o Pai da Construção’

Morreu em Franca o empresário Adão Dorival Vinhola, aos 85 anos. Ele vinha sofrendo problemas de saúde e passou um período internado em um hospital da cidade. Adão deixa mulher e dois filhos: Marcelo e Flávio Vinhola.

O empresário manteve por quase 30 anos a empresa de comércio varejista de materiais de construção em geral, chamada Adão, o Pai da Construção.

Adão era natural de Fernandes Prestes e veio para Franca bastante jovem, onde constituiu família e manteve seus negócios, com três lojas na cidade.