LUTO

Morre em Franca o empresário Adão, ‘o Pai da Construção’

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Morreu em Franca o empresário Adão Dorival Vinhola, aos 85 anos. Ele vinha sofrendo problemas de saúde e passou um período internado em um hospital da cidade. Adão deixa mulher e dois filhos: Marcelo e Flávio Vinhola.

O empresário manteve por quase 30 anos a empresa de comércio varejista de materiais de construção em geral, chamada Adão, o Pai da Construção.

Adão era natural de Fernandes Prestes e veio para Franca bastante jovem, onde constituiu família e manteve seus negócios, com três lojas na cidade.

O filho Marcelo segue no mesmo ramo, com a empresa de materiais de construção Eterfran. Marcelo disse que seu pai foi um verdadeiro negociante, trabalhando como gerente na Riachuelo e sócio do depósito Bela Vista.

O corpo de Adão foi sepultado nesta quinta-feira, 9, no cemitério Parque Jardim das Oliveira, em Franca, com serviços da Funerária Francana.

