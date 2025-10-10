Acusado de ameaçar e divulgar vídeo íntimo de adolescente é preso

A Polícia Civil prendeu na manhã de quarta-feira, 8, um homem investigado por ameaçar uma adolescente e divulgar vídeos íntimos dela em Guaíra, a cerca de 110 km de Franca. A ação foi conduzida pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) do município, que também cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do suspeito.

De acordo com a Polícia Civil, o homem é investigado pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas, ameaça, estupro e divulgação de conteúdo pornográfico envolvendo menor de idade.

As investigações apontam que ele teria mantido um relacionamento com a adolescente e feito ameaças para que ela continuasse se encontrando com ele e enviasse novos vídeos íntimos.