Cortez mira embate com Nikolas Ferreira para ampliar alcance

Nos últimos meses, a atuação do deputado estadual Guilherme Cortez (PSol) passou a chamar atenção para além dos limites da Assembleia Legislativa de São Paulo. Os movimentos públicos, especialmente nas redes sociais, indicam uma provável tentativa de ampliação de alcance político, no intuito de reforçar a imagem do parlamentar como contraponto direto à nova direita, encarnada por nomes como o do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e do vereador de São Paulo Lucas Pavanato (PL), e até mesmo grupos políticos, como o Movimento Brasil Livre (MBL).

Cortez ocupa atualmente a vice-liderança da oposição ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e tem usado essa posição como plataforma para aumentar sua projeção. Em publicações feitas na primeira semana de outubro, ele criticou de forma contundente a política estadual de segurança pública, a postura do governador diante da crise instaurada pelos casos de metanol nas bebidas e, de forma cada vez mais categórica, as publicações de líderes da direita.

A disputa de narrativas com Nikolas Ferreira, por exemplo, teve início em meados deste ano. Em 27 de agosto de 2025, depois da descoberta do envolvimento do PCC (Primeiro Comando da Capital) em transações na Faria Lima, Cortez resgatou a fake news disseminada por Nikolas sobre o PIX e associou o caso ao fortalecimento do crime organizado.