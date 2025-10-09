09 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
MAUS-TRATOS

Polícia resgata cachorra coberta de larvas em Cristais Paulista

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Polícia Civil
Cachorra Lola encontrada em estado de maus-tratos em sítio em Cristais Paulista
Cachorra Lola encontrada em estado de maus-tratos em sítio em Cristais Paulista

O que era para ser apenas o cumprimento de um mandado de prisão terminou com o resgate de uma cachorra em situação de maus-tratos na manhã desta quinta-feira, 9, na zona rural de Cristais Paulista, na região de Franca.

De acordo com a Polícia Civil, os investigadores da delegacia da cidade e da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca foram a um sítio para prender um homem que estava com mandado judicial por falta de pagamento de pensão alimentícia. O alvo era o filho do caseiro da propriedade.

Durante o cumprimento da ordem, os policiais encontraram uma cena de abandono: uma cachorra, apelidada de Lola, estava sem água, sem comida e com uma ferida profunda próxima à orelha, infestada de larvas. O animal estava muito debilitado e mal conseguia se levantar.

O pai do homem procurado, que é o caseiro do local, foi preso em flagrante por maus-tratos a animais, com base no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que prevê pena de até cinco anos de reclusão.

A cachorra foi resgatada com apoio da Prefeitura e de grupos de proteção animal, e está recebendo atendimento veterinário. Seu estado de saúde é gravíssimo e ela segue sob cuidados médicos.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários