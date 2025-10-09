Polícia resgata cachorra coberta de larvas em Cristais Paulista

O que era para ser apenas o cumprimento de um mandado de prisão terminou com o resgate de uma cachorra em situação de maus-tratos na manhã desta quinta-feira, 9, na zona rural de Cristais Paulista, na região de Franca.

De acordo com a Polícia Civil, os investigadores da delegacia da cidade e da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca foram a um sítio para prender um homem que estava com mandado judicial por falta de pagamento de pensão alimentícia. O alvo era o filho do caseiro da propriedade.

Durante o cumprimento da ordem, os policiais encontraram uma cena de abandono: uma cachorra, apelidada de Lola, estava sem água, sem comida e com uma ferida profunda próxima à orelha, infestada de larvas. O animal estava muito debilitado e mal conseguia se levantar.