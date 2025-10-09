Furto de 25 mil maços de cigarros causa prejuízo de R$ 400 mil

Uma distribuidora de cigarros localizada na Vila Chico Júlio, em Franca, foi alvo de um assalto na manhã desta quinta-feira, 9. Durante a ação, os criminosos renderam funcionários e os obrigaram a carregar o caminhão usado na fuga. O prejuízo estimado é de R$ 400 mil.
O crime aconteceu por volta das 7h40. Câmeras de segurança de imóveis vizinhos registraram toda a movimentação. Nas imagens, três homens chegaram em uma picape, renderam um funcionário que abriu o portão da distribuidora e entraram no local com o veículo.
Em seguida, os assaltantes retiraram o carro de um funcionário para abrir espaço na garagem. Minutos depois, outros integrantes da quadrilha chegaram em um caminhão, estacionaram dentro do galpão e iniciaram o carregamento dos produtos roubados.
Sob ameaças constantes, os funcionários foram obrigados a carregar cerca de 25 mil maços de cigarros na carroceria do caminhão.
Após o roubo, o grupo fugiu em alta velocidade e, até o fechamento deste texto, não foi localizado.
A Polícia Militar foi acionada e viaturas fizeram buscas por toda a região, mas nem o caminhão nem os produtos foram encontrados.
A ocorrência foi registrada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, e o caso segue em investigação.
