Furto de 25 mil maços de cigarros causa prejuízo de R$ 400 mil

Uma distribuidora de cigarros localizada na Vila Chico Júlio, em Franca, foi alvo de um assalto na manhã desta quinta-feira, 9. Durante a ação, os criminosos renderam funcionários e os obrigaram a carregar o caminhão usado na fuga. O prejuízo estimado é de R$ 400 mil.

O crime aconteceu por volta das 7h40. Câmeras de segurança de imóveis vizinhos registraram toda a movimentação. Nas imagens, três homens chegaram em uma picape, renderam um funcionário que abriu o portão da distribuidora e entraram no local com o veículo.

Em seguida, os assaltantes retiraram o carro de um funcionário para abrir espaço na garagem. Minutos depois, outros integrantes da quadrilha chegaram em um caminhão, estacionaram dentro do galpão e iniciaram o carregamento dos produtos roubados.