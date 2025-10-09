09 de outubro de 2025
Furto de 25 mil maços de cigarros causa prejuízo de R$ 400 mil

Por Laís Bachur | da Redação
Sampi/Franca
Momento em que o caminhão dos criminosos entra na empresa para ser carregado com os cigarros
Uma distribuidora de cigarros localizada na Vila Chico Júlio, em Franca, foi alvo de um assalto na manhã desta quinta-feira, 9. Durante a ação, os criminosos renderam funcionários e os obrigaram a carregar o caminhão usado na fuga. O prejuízo estimado é de R$ 400 mil.

O crime aconteceu por volta das 7h40. Câmeras de segurança de imóveis vizinhos registraram toda a movimentação. Nas imagens, três homens chegaram em uma picape, renderam um funcionário que abriu o portão da distribuidora e entraram no local com o veículo.

Em seguida, os assaltantes retiraram o carro de um funcionário para abrir espaço na garagem. Minutos depois, outros integrantes da quadrilha chegaram em um caminhão, estacionaram dentro do galpão e iniciaram o carregamento dos produtos roubados.

Sob ameaças constantes, os funcionários foram obrigados a carregar cerca de 25 mil maços de cigarros na carroceria do caminhão.

Após o roubo, o grupo fugiu em alta velocidade e, até o fechamento deste texto, não foi localizado.

A Polícia Militar foi acionada e viaturas fizeram buscas por toda a região, mas nem o caminhão nem os produtos foram encontrados.

A ocorrência foi registrada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, e o caso segue em investigação.

