Quadrilha de Franca é presa após perseguição com apoio do Águia

Cinco homens foram presos em flagrante nesta quinta-feira, 9 após roubarem uma residência em Serrana, a cerca de 100 km de Franca. Eles levaram diversos pertences e o carro da família, um Hyundai Creta branco. Os criminosos são moradores do bairro Jardim Aeroporto, zona sul da cidade, e foram capturados com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar de Ribeirão Preto.
A Polícia Militar Rodoviária de Batatais recebeu a informação de que o veículo roubado passava pela cidade, em direção a Franca. O sistema de monitoramento confirmou que o Creta seguia pela rodovia Rio Negro e Solimões, acompanhado de uma Mercedes C-180.
Com base nas informações, as equipes de Batatais e Restinga iniciaram uma operação de cerco nas principais vias de fuga da região. Durante a perseguição, os policiais avistaram os dois veículos em alta velocidade próximo à Sabesp, em Franca. A viatura de Restinga bloqueou a rodovia com um caminhão, forçando a parada dos suspeitos.
O carro Mercedes C-180 foi abordado primeiro, com dois ocupantes. Já o Creta, ao tentar fugir, bateu contra a grade da Sabesp, e os três homens que estavam dentro correram para um canavial. Com o apoio do helicóptero Águia 16, de Ribeirão Preto, os policiais conseguiram localizar e prender os fugitivos.
Com o grupo, foram apreendidos uma arma de fogo, um simulacro, joias, 12 garrafas de bebidas alcoólicas, roupas íntimas, uma TV de 49 polegadas e um monitor de computador, além do carro da família.
Os cinco criminosos foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceram presos e foram transferidos para a Cadeia Pública de Franca, no bairro Jardim Guanabara. As vítimas compareceram à delegacia e reconheceram os objetos recuperados.
