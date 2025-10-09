Quadrilha de Franca é presa após perseguição com apoio do Águia

Cinco homens foram presos em flagrante nesta quinta-feira, 9 após roubarem uma residência em Serrana, a cerca de 100 km de Franca. Eles levaram diversos pertences e o carro da família, um Hyundai Creta branco. Os criminosos são moradores do bairro Jardim Aeroporto, zona sul da cidade, e foram capturados com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar de Ribeirão Preto.

A Polícia Militar Rodoviária de Batatais recebeu a informação de que o veículo roubado passava pela cidade, em direção a Franca. O sistema de monitoramento confirmou que o Creta seguia pela rodovia Rio Negro e Solimões, acompanhado de uma Mercedes C-180.

Com base nas informações, as equipes de Batatais e Restinga iniciaram uma operação de cerco nas principais vias de fuga da região. Durante a perseguição, os policiais avistaram os dois veículos em alta velocidade próximo à Sabesp, em Franca. A viatura de Restinga bloqueou a rodovia com um caminhão, forçando a parada dos suspeitos.