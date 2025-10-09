Finais da Taça GCN começam nesta quinta em Franca

As finais da Taça GCN acontecem a partir da noite dessa quinta-feira, 9, após a definição dos finalistas na última semana. As categorias irão do sub-7 ao sub-15 e terão início no Bosque Beija-Flor, em Franca.
Na noite desta quinta-feira, três categorias entram em campo o sub-9, o sub-11 e o sub-15. A categoria sub-11 é a primeira a entrar em campo, no Bosque Beija-Flor, com Associação Sabesp e Dente de Leite, às 18h40.
Já no sub-9, a Associação Sabesp também entra em campo, dessa vez contra o Gol de Ouro, às 19h30. Para fechar a noite, o sub-15 faz sua final entre Galo Branco e Gol de Ouro, às 20h20.
A final da categoria sub-7 está marcada para o sábado, 11, às 10h, entre Internacional e Dente de Leite, no Clube da Polícia. Já o sub-13 já tem a Academia do Galo esperando seu adversário, que pode ser a Associação Sabesp ou o Arena Premium, que se enfrentam na semifinal para definir o finalista. Assim que definido, serão divulgadas as demais informações sobre data, local e horário.
A Taça GCN é uma segunda divisão da Copa Difusora, que teve seus campeões definidos no último sábado, 4, no Estádio “Dr. Lancha Filho”, o "Lanchão".
