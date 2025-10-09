Davi Miguel, com doença rara, passa por cirurgia em São Paulo

O francano Davi Miguel, de 11 anos, símbolo da luta contra uma doença rara, passou por uma cirurgia nesta quinta-feira, 9, no Hospital Menino Jesus, em São Paulo. O garotinho foi internado semana passada para tratar de uma infecção devido ao cateter por onde se alimenta. Após uma semana em observação e vários exames, os médicos decidiram pela intervenção cirúrgica.

O pai do menino, Jesimar Gama, informou logo após o procedimento, realizado entre as 11h e 12h30, que tudo ocorreu dentro do normal. “Graças a Deus, deu certo o procedimento. Foi colocado um cateter provisório. Agora, é tratar a infecção que estava causando febre”, disse.

Davi deverá ficar um período internado na unidade de saúde em São Paulo, para depois passar por uma nova avaliação médica e novo procedimento. “Ele está aguardando voltar da anestesia para ser transferido para o quarto. Depois, ele voltará ao centro cirúrgico para colocar o cateter definitivo”, disse o pai.