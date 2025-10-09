Davi Miguel, com doença rara, passa por cirurgia em São Paulo

O francano Davi Miguel, de 11 anos, símbolo da luta contra uma doença rara, passou por uma cirurgia nesta quinta-feira, 9, no Hospital Menino Jesus, em São Paulo. O garotinho foi internado semana passada para tratar de uma infecção devido ao cateter por onde se alimenta. Após uma semana em observação e vários exames, os médicos decidiram pela intervenção cirúrgica.
O pai do menino, Jesimar Gama, informou logo após o procedimento, realizado entre as 11h e 12h30, que tudo ocorreu dentro do normal. “Graças a Deus, deu certo o procedimento. Foi colocado um cateter provisório. Agora, é tratar a infecção que estava causando febre”, disse.
Davi deverá ficar um período internado na unidade de saúde em São Paulo, para depois passar por uma nova avaliação médica e novo procedimento. “Ele está aguardando voltar da anestesia para ser transferido para o quarto. Depois, ele voltará ao centro cirúrgico para colocar o cateter definitivo”, disse o pai.
Jesimar aproveitou para agradecer as mensagens de carinho recebidas desde o dia da internação do filho e pelas orações. “Quero agradecer ao povo de Franca que tem muito carinho por Davi, pelas orações. Graças a Deus está tudo bem”, acrescentou.
O hospital emitiu um certificado de “força e coragem do super-herói Davi Miguel Silva Gama”.
História
Davi foi diagnosticado logo após o nascimento com a doença da inclusão das microvilosidades intestinais, conhecida como diarreia intratável. A doença rara impede a absorção dos nutrientes pelo organismo, e a única forma de nutrir o menino é pelo sistema venoso, por meio da alimentação parenteral, com uso de cateter.
A história de Davi mobilizou uma das maiores campanhas na cidade em busca de recursos para um transplante de intestino nos Estados Unidos. Após permanecer em Miami por mais de três anos, ele retornou ao Brasil em 2019 sem realizar a cirurgia, procedimento descartado pela equipe médica devido à perda dos acessos venosos e à falta de perspectiva quanto à recuperação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.