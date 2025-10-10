Dia das Crianças terá atrações gratuitas em Franca; confira

A festa do Dia das Crianças promete ser de muita alegria para as famílias francanas. A cidade terá uma programação ampla e gratuita em diferentes pontos, com atividades culturais, recreativas e educativas voltadas para todas as idades. De espetáculos e oficinas criativas a brincadeiras tradicionais e vivências lúdicas, as opções se concentram entre os dias 10 e 12, com destaque para os eventos do Sesc, Sesi, Acif (associação do Comércio e Indústria de Franca) e Polícia Civil.
Sesi
O Sesi Franca promove no sábado, 11 de outubro, das 9h às 17h, o evento “Brincaderia&Cia”, com jogos esportivos, oficinas culturais e experiências educativas voltadas para toda a família. A entrada é gratuita, com reserva antecipada pelo site da entidade.
Leia mais:
Sesi Franca celebra Mês da Criança com evento gratuito
Polícia Civil
A Polícia Civil realiza, também no sábado, das 9h às 12h, uma festa aberta ao público na CPJ (Central de Polícia Judiciária), com passeio de viatura, oficina com o cão policial Zuk, brinquedos infláveis e distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce e picolé.
Leia mais:
Festa das crianças na CPJ terá passeio de viatura e cão policial
Acif
Já a Acif organiza no Jardim Aeroporto II, no mesmo dia, a atividade temática “A Caçada ao Noel”, das 9h às 12h, com brincadeiras, cama elástica, brinquedos de areia, pipoca, picolé e refrigerante. A proposta é unir lazer e convivência comunitária em uma manhã de diversão aberta ao público.
Leia mais:
Acif prepara caçada ao Papai Noel no Dia das Crianças
Sesc
No Sesc Franca, a Semana da Criança transforma a unidade em um grande espaço de convivência e diversão a partir da sexta-feira, 10. Às 19h, o espetáculo “Garatuja Boom!!” abre o fim de semana com uma apresentação gratuita na Praça do Sesc. A montagem usa sombras e luzes para criar uma aventura visual sobre enfrentar medos e descobrir novos mundos - uma experiência recomendada para todas as idades.
A programação se intensifica no sábado, 11, com diversas atividades simultâneas ao longo do dia. A manhã começa com a vivência literária “Devoradores de Histórias”, das 10h às 12h, na biblioteca. Às 10h30, crianças de 6 a 10 anos podem participar da oficina de teatro, com senhas distribuídas 30 minutos antes da atividade.
A partir das 13h, abre o Hospital de Brinquedos, espaço onde os pequenos podem consertar e reinventar brinquedos, estimulando a imaginação e o cuidado. Às 14h45, o grupo MEIO realiza uma performance artística pelo espaço de convivência. Logo depois, às 15h, começam a vivência “Brinquedos de Alta Tecnologia Humana” e a tradicional Feira de Troca de Brinquedos, no ginásio - oportunidade para praticar o desapego e descobrir novas formas de brincar.
No mesmo horário, crianças de até 6 anos podem participar da vivência “Esconderijos”, no Espaço de Brincar. Às 15h30, a palhaça Tetê Purezempla percorre os espaços do Sesc com a intervenção “Caixinha de Música”, levando música e humor ao público.
Para fechar a tarde, das 16h às 18h, estão programadas as Brincadeiras de Rua, com jogos tradicionais como corrida de saco, amarelinha, elástico, peteca e futebol caixote. Às 17h, começa a vivência “Brincar entre Gerações”, estimulando a interação entre adultos e crianças. O sábado termina com um espetáculo ao ar livre: às 18h, a Praça do Sesc recebe “VRAAA!”, performance com uma criatura inflável de 10 metros, música e participação do público.
No domingo, 12, as atividades continuam com foco em integração familiar e experiências criativas. A manhã começa às 10h com a ação literária “Que história é essa?”, na biblioteca, e com a aula aberta de yoga para crianças e acompanhantes, das 10h30 às 12h, na área de convivência. No mesmo horário, segue a oficina de teatro infantil e o Hospital de Brinquedos.
Às 14h, a palhaça Tetê retorna com a intervenção “Caixinha de Música”, e às 14h30 recomeçam as vivências literárias. A programação da tarde inclui ainda mais sessões de brincadeiras de rua, espetáculos e oficinas abertas. O grande destaque do dia acontece às 16h, no ginásio, com o Show de Variedades da Mesma Coisa, apresentado pela Palhaça Rubra - espetáculo musical cheio de humor e interação. Os ingressos custam R$ 12 (credencial plena), R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), mas a entrada é gratuita para crianças até 12 anos.
Para encerrar a programação, às 17h, acontece o ateliê “Poema de uma linha só”, inspirado em Manoel de Barros, que convida o público a escrever versos coletivos em uma faixa de tecido. A entrada para as atividades do Sesc é gratuita - com distribuição de senhas para algumas atrações.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.