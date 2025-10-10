Dia das Crianças terá atrações gratuitas em Franca; confira

A festa do Dia das Crianças promete ser de muita alegria para as famílias francanas. A cidade terá uma programação ampla e gratuita em diferentes pontos, com atividades culturais, recreativas e educativas voltadas para todas as idades. De espetáculos e oficinas criativas a brincadeiras tradicionais e vivências lúdicas, as opções se concentram entre os dias 10 e 12, com destaque para os eventos do Sesc, Sesi, Acif (associação do Comércio e Indústria de Franca) e Polícia Civil.

Sesi

O Sesi Franca promove no sábado, 11 de outubro, das 9h às 17h, o evento “Brincaderia&Cia”, com jogos esportivos, oficinas culturais e experiências educativas voltadas para toda a família. A entrada é gratuita, com reserva antecipada pelo site da entidade.

Polícia Civil