Caminhão abandonado leva PM a fábrica de agrotóxicos falsificados

Quatro homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar nesta quinta-feira, 9, ao serem pegos adulterando agrotóxicos dentro de um galpão em uma fazenda localizada às margens da rodovia Jorge Luiz, no km 11, em São José da Bela Vista. Os suspeitos foram levados para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento pela rodovia quando encontraram um caminhão parado no meio da pista, sem motorista. Ao suspeitarem que o veículo pudesse estar abandonado, seguiram por uma estrada de terra próxima para tentar localizar o dono e mandar que retirasse o veículo dalí.
Ao chegarem em uma propriedade rural, os policiais perceberam um movimento estranho em um galpão. Dentro do local, quatro homens estavam manuseando líquidos e rótulos de agrotóxicos, o que levantou a suspeita de adulteração.
O subtenente Bueno, que participou da ocorrência, explicou que os policiais realizaram a abordagem imediatamente. “Quando vimos os quatro manipulando os produtos, fizemos a abordagem. Eles disseram que uma pessoa os deixavam pela manhã e voltava à tarde para buscá-los. Um deles até afirmou que era o primeiro dia de trabalho”, relatou o subtenente.
No local, os agentes encontraram diversos galões cheios e dois tonéis grandes, contendo mais de mil litros de substância, cada um, que seria usada para reembalar e revender como agrotóxico original.
A perícia foi acionada para coletar amostras e investigar a origem do material. O objetivo agora é identificar os responsáveis pelo esquema de adulteração e distribuição dos produtos falsificados.
Os quatro suspeitos foram levados para a delegacia de Franca, onde o delegado determinou a prisão em flagrante.
