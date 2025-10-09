Caminhão abandonado leva PM a fábrica de agrotóxicos falsificados

Quatro homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar nesta quinta-feira, 9, ao serem pegos adulterando agrotóxicos dentro de um galpão em uma fazenda localizada às margens da rodovia Jorge Luiz, no km 11, em São José da Bela Vista. Os suspeitos foram levados para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento pela rodovia quando encontraram um caminhão parado no meio da pista, sem motorista. Ao suspeitarem que o veículo pudesse estar abandonado, seguiram por uma estrada de terra próxima para tentar localizar o dono e mandar que retirasse o veículo dalí.

Ao chegarem em uma propriedade rural, os policiais perceberam um movimento estranho em um galpão. Dentro do local, quatro homens estavam manuseando líquidos e rótulos de agrotóxicos, o que levantou a suspeita de adulteração.