Elo do PCC com agrotóxicos é 'pontual', esclarece promotor

O promotor Adriano Mellega, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), trouxe novos esclarecimentos sobre a megaoperação que investiga Franca como o epicentro de uma rede nacional de falsificação de agrotóxicos. Em entrevista ao portal GCN/Sampi, ele desmistifica a participação direta da cúpula do PCC (Primeiro Comando da Capital) no esquema, classificando o envolvimento de um integrante como um fato "pontual" e de "baixo escalão".

A investigação, que ganhou destaque em junho com a apreensão de mais de 30 mil embalagens, revelou uma estrutura criminosa complexa e descentralizada, responsável por um prejuízo estimado em mais de R$ 30 milhões ao setor formal. No entanto, a conexão com a maior facção criminosa do país ainda era uma das principais dúvidas.

"É importante deixar bem claro: não há nenhuma informação de que o PCC, como organização sistemática, orgânica, com sua cúpula e alto escalão, esteja envolvido de maneira integrada e organizada nesse nicho criminoso de agrotóxicos", afirmou Mellega com veemência.