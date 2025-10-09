Hemocentro zerado: cirurgias são ameaçadas por falta de sangue

O Hemocentro de Franca emitiu um alerta de emergência nesta quinta-feira, 9, informando que seu estoque de sangue está em nível crítico, descrito como "vazio". A situação é tão grave que, segundo o Hemocentro, hospitais da cidade já começaram a cancelar e adiar cirurgias eletivas por falta de bolsas de sangue e hemoderivados.

Neste momento, a necessidade mais urgente é de plaquetas. Segundo o alerta, ao menos cinco pacientes aguardam a transfusão, mas o Hemocentro está sem nenhum estoque do componente. “O nosso Hemocentro está passando por um momento muito difícil, as cadeiras de doação estão vazias. Há pacientes na Santa Casa aguardando transfusões e, principalmente, plaquetas, que hoje nós não temos”, disse a agente Captação e Comunicação Social do Hemocentro de Franca, Elaine Dias Gimenes.

A supervisora da agência transfusional da Santa Casa de Franca, Josiane Naldi, também fez um apelo à população. "Qualquer tipo de sangue é bem-vindo, estamos precisando com urgência da colaboração da população para salvar vidas".