Sesi Franca recebe Mogi nesta 5ª e pode pôr uma mão na taça

O Sesi Franca busca ampliar vantagem sobre o Mogi, nesta quinta-feira, 9, às 19h, no ginásio "Pedrocão", em Franca, no playoff final do Campeonato Paulista 2025.

A equipe francana comandada por Helinho Garcia lidera a série melhor de cinco partidas por 1 a 0, ao vencer o time dirigido por Fernando Penna, em Mogi das Cruzes, na última segunda-feira, 6.

O primeiro confronto foi bastante equilibrado (82 a 81), com o Franca assegurando a vitória na última bola. Apesar do sufoco, os jogadores destacam a importância do resultado fora de casa, podendo fechar o playoff no terceiro confronto em Franca. “Conseguimos sair com a vitória. Agora é jogar em casa o jogo dois e, consequentemente, fechar no jogo três, com o apoio de toda nossa torcida”, disse o ala/armador Georginho.