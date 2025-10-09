Franca e Mogi pela final do Paulista: ASSISTA AQUI AO VIVO

A equipe francana comandada por Helinho Garcia lidera a série melhor de cinco partidas por 1 a 0, ao vencer o time dirigido por Fernando Penna, em Mogi das Cruzes, na última segunda-feira, 6.

O Sesi Franca busca ampliar vantagem sobre o Mogi, nesta quinta-feira, 9, às 19h, no ginásio "Pedrocão", em Franca , no playoff final do Campeonato Paulista 2025.

O primeiro confronto foi bastante equilibrado (82 a 81), com o Franca assegurando a vitória na última bola. Apesar do sufoco, os jogadores destacam a importância do resultado fora de casa, podendo fechar o playoff no terceiro confronto em Franca. “Conseguimos sair com a vitória. Agora é jogar em casa o jogo dois e, consequentemente, fechar no jogo três, com o apoio de toda nossa torcida”, disse o ala/armador Georginho.

O capitão do time, o ala/pivô Lucas Dias, também acredita na força da equipe jogando perto de sua torcida, mas faz um alerta. “A gente sabe que o Mogi é uma grande equipe e tenho certeza que vamos melhorar, corrigir os erros e fazer um grande jogo”.

O terceiro confronto da série será nesta sexta-feira, 10, novamente no "Pedrocão". Se necessários, o quarto duelo será na próxima segunda-feira, 13, em Mogi das Cruzes, e quinto em Franca, dia 15.